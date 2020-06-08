Ветеринарным врачам на фоне пандемии Covid-19 пришлось столкнуться с тем, что владельцы домашних животных массово понесли обследовать своих питомцев. Некоторые, не разобравшись в ситуации, были готовы выставить зверей на улицу или даже усыпить. Впрочем, специалисты уверены: домашние животные болеют своими штаммами коронавируса, не опасными для людей, а в единичных случаях заражения Covid-19 не могут передать вирус человеку. Подробнее о том, почему владельцам кошек и собак не стоит паниковать в пандемию, эксперты рассказали РИАМО.

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Ложная тревога

Сайт мэра Москвы

Возможность заболевания коронавирусом домашних животных в 2020 году так или иначе обеспокоила всех их владельцев.

Первое тревожное сообщение о болезни домашнего питомца появилось в конце февраля. Тогда в СМИ сообщалось о 17-летнем шпице из Гонконга с положительным результатом теста на Covid-19. Собаку поместили на карантин вместе с заболевшей хозяйкой, а в середине марта животное умерло. При этом результат повторного теста на Covid-19 у шпица был отрицательным. Хозяйка отказалась отдавать тело питомца на вскрытие для выяснения точной причины смерти, однако, как пишет издание N+1, ученые предподагают, что причиной гибели пса стали побочные заболевания, возникшие еще до Covid-19.

Следом, 19 марта, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (AFCD) в Гонконге объявил, что тест у другой собаки — немецкой овчарки — также дал положительный результат. При этом у владельца пса также был обнаружен коронавирус, а у второй его собаки тест был отрицательным.

Ни одна из собак при этом не имела клинических признаков заболевания: они не выделяли вирус и не могли заразить других.

В начале апреля 2020 года Всемирная ветеринарная ассоциация WSAVA заявила в опуликованном релизе, что убедительных доказательств передачи Covid-19 от домашних животных людям не существует.

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«Корона» как старый знакомый

Говоря о коронавирусе, надо четко понимать: Covid-19 — лишь одна из его разновидностей. Само по себе семейство коронавирусов включает в себя 43 различных представителя и науке известно давно.

По словам ветеринара Любови Воронцовой (она ведет в Instagram блог Imveterinar), впервые заболевание коронавирусной инфекцией среди животных было официально зарегистрировано американскими ветеринарными врачами в 1981 году.

С того момента вирусы этого семейства подробно изучаются учеными-биологами, но пока не удалось установить причину их появления в организме (помимо прямого контакта с больным животным) и выявить факторы мутирования. При этом у животных обычно встречается не Covid-19, а совсем другие, не опасные для человека штаммы.

В России такими инфекциями заражается достаточно большое количество кошек, а вот собаки подвережны заболеваниям этого типа в гораздо меньшей степени. Как отмечает ветеринарный врач и директор ветеринарной ассоциации «Национальный Ветеринарный Альянс» Кирилл Сачков, у «собачьего» коронавируса есть свои кишечные формы. Но эта болезнь у псовых проходит достаточно быстро и без каких-либо последствий — в отличие от кошек.

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Мурчащие под ударом

Среди кошачьих коронавирус распространен в острой желудочно-кишечной форме. Коронавирус кошачьего энтерита (feline enteric coronavirus, FECV) поражает слизистую оболочку кишечника, вызывая тяжелую диарею, часто с кровью.

Как отмечает Кирилл Сачков, у кошек есть важная особенность: в их организме коронавирус может мутировать в новую форму — FIP (инфекционный кошачий перитонит). У кошек он в 99% процентах случаев приводит к летальному исходу и почти не поддается лечению. Именно это — один из факторов, почему у людей есть страх перед коронавирусом у кошек.

Однако, как говорит Любовь Воронцова, коронавирус кошек не передается другим живым существам, включая людей, — он внутривидовой. Но человек является активным переносчиком кошачьего коронавируса на одежде, обуви и руках. При этом, по данным из многочисленных медицинских источников, человеческий Covid-19 тоже может мутировать по аналогии с FECV, трансформируясь в вирусно-бактериальное воспаление легких.

В свою очередь ветеринарный врач-терапевт онкологического ветеринарного центра «Прайд» Павел Стрекалов отмечает: китайские специалисты ранее публиковали информацию, что кошки болеют Covid-19, но эта информация сегодня считается неподтвержденной.

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция среди животных выявлена достаточно давно, на данный момент от нее до сих пор не существует действенной вакцины. То есть защитить своего питомца от кошачьего коронавируса можно только домашним содержанием, поскольку он передается напрямую от больного животного к здоровому и через общие предметы обихода.

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Без объятий и поцелуев

Как говорит руководитель терапевтического отделения ветеринарного центра «Зоостатус» Анастасия Романова, сегодня шанс на заражение домашних животных Covid-19 минимален и оснований для паники у их владельцев нет.

По всей видимости, Covid-19 носит видоспецифический характер, то есть опасен только для людей. Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы принимать какие-то усиленные меры защиты, к примеру, от домашних кошек, болеющих своей, кошачьей «короной». Верно и обратное: человек Covid-19 кошек не заразит.

Между тем Всемирная ветеринарная ассоциация WSAVA в целях профилактики все же рекомендует мыть руки как до, так и после общения с домашними животными, не контактировать с незнакомыми животными, а в случае заболевания Covid-19 ограничить контакты не только с людьми, но и с питомцами.

«Если владельцы болеют Covid-19, им следует избегать контактов с животными дома, в том числе не допускать ласки, объятий, поцелуев или облизывания животным, а также совместного питания. Если им необходимо ухаживать за своим питомцем или находиться рядом с животными во время болезни, следует мыть руки до и после взаимодействия с ними и носить маску для лица», — заключает Павел Стрекалов.