РИАМО - 8 июн. На территории Подмосковья и Москвы на 8 июня продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, и объявили на 9 июня — из-за очень высокой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы в Московском регионе будет действовать до 21:00 8 июня, а из-за очень высокой температуры — с 10:00 до 18:00 9 июня.

Такой же уровень погодной опасности будет действовать на всей территории Центрального федерального округа.

Днем 8 июня в Московском регионе будет облачно, ожидаются осадки и гроза, температура воздуха поднимется до плюс 26-28 градусов. Будет дуть восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью 9 июня прогнозируется переменная облачность и без осадков, столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов, ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.