РИАМО - 8 июн. Голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве пройдет без использования нестационарных участков, сообщил в понедельник председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
Ермолов также добавил, что видеонаблюдение за процессом голосования планируют обеспечивать в течение семи дней, включая ночные часы.
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.
Отдать свой голос вправе любой дееспособный гражданин Российской Федерации, которому на момент проведения голосования исполнилось 18 лет.
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