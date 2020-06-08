«Мы категорически против всяких шатров, голосований во дворах. <...> Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования стационарных участков», — сказал Ермолов в ходе заседания Общественной палаты Москвы по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.