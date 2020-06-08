РИАМО – 8 июн. Специалисты рассказали, как можно сделать вкусный кофе даже при отсутствии кофемашины с помощью зерен крупного помола, столовой ложки, чистой воды и самой обычной посуды, сообщает Nation News.

Чтобы приготовить каппинг, нужно насыпать одну столовую ложку молотого кофе в чашку объемом 250 миллилитров, вскипятить воду, подождать одну-две минуты, затем залить воду в чашку до краев.

«На поверхности образуется кофейная «шапка». Примерно через четыре минуты ее нужно вскрыть с помощью ложки и убрать остатки кофе с поверхности. Можно подождать еще около пяти минут, чтобы температура напитка стала комфортной», - говорится в сообщении.

Также можно приготовить кастрюлинг. Для этого нужно насыпать 100 граммов кофе в обычную двухлитровую кастрюлю, вскипятить чайник воды (1,8 литра) и дать пару минут остыть. Затем залить кофе одной пятой частью воды и хорошо перемешать. Далее долить весь объем воды и оставить на 10-15 минут. Готовый кофе можно перелить в термос — не до самого конца, чтобы гуща осталась в кастрюле — и наслаждаться им в течение дня.

Кроме того, вкусный кофе получается с помощью холодного заваривания – колд брю. Для этого нужно насыпать столовую ложку молотого кофе в чашку объемом 250 миллилитров, залить водой комнатной температуры и убрать в холодильник на 12 часов. Кофе можно отфильтровать любым удобным способом или просто перелить в другую чашку, чтобы гуща осталась на дне.