РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. Более 1,1 тысячи детей появились на свет в перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы с начала текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«С начала года в перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы появился на свет 1101 ребенок. В эти дни в перинатальном центре находилось и немало рожениц из соседнего города Королева. В общей сложности в Мытищинском роддоме за этот период появилось на свет 98 новых горожан Королева», - говорится в сообщении.

В период пандемии перинатальный центр МГКБ принимал и рожениц из родильных стационаров Московской области, а также из Москвы.

«С 2019 года при выписке мамам выдается подарочная коробка «Я родился в Подмосковье». При этом предусматривается возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей», - отмечается в материале.