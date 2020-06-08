Из-за пандемии детские лагеря пока закрыты. Точной даты, когда заведения смогут начать принимать ребят, нет. Чтобы не дать малышам заскучать и немного разгрузить родителей, некоторые оздоровительные учреждения запустили онлайн-смены. Обозреватель РИАМО сделала подборку виртуальных лагерей, работающих в разных направлениях: творческом, языковом и IT.

Творческие

Next Camp

Лагерь nextcamp.ru базируется в центре детского отдыха «Зеленый городок» в Пушкинском городском округе Московской области, но из-за пандемии заведение временно перешло на удаленный режим работы. Здесь уже успешно провели две онлайн-смены, и 8 июня запускают еще одну, под названием «Пропуск в лето».

В дистанционном отряде 25 – 30 детей. Длительность смены – 7 дней. В программе онлайн-лагеря различные мастер-классы, конкурсы, тренинги и квесты. Родители могут приобрести безлимитный доступ ко всем мероприятиям или выбрать отдельные, которые будет посещать школьник.

Стоимость смены (7 дней) – 3900 рублей.

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«Артель»

Творческий клуб для детей и взрослых «Артель» arteldeti.ru начал работу в онлайн-режиме. Здесь ждут детей от 6 до 12 лет на протяжении всего лета. Тематика виртуального лагеря – путешествия. Каждую неделю – новая смена и новая страна.

«Артель» работает в двух направлениях: танцевальном и театральном. В театральном лагере детей обучают актерскому мастерству и технике речи. Также ребята мастерят и рисуют декорации, создают костюмы и грим, учатся работать в команде. Для участников танцевальной группы подготовлены не менее интересные занятия: ребят учат импровизировать, изображать через танцы картины, стихотворения, предметы и музыку.

Стоимость смены (5 дней) – 4000 рублей.

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«Поколение Z»

Творческий онлайн-лагерь pokolenie-z-centr.ru подготовил программы для детей разных возрастных групп. Здесь будет интересно как дошкольникам, так и ученикам младших, средних и старших классов.

Онлайн-программа включает в себя пятичасовые занятия, которые проходят с понедельника по пятницу. Дети не будут все это время сидеть за компьютером: большинство заданий предполагают физическую активность.

Каждый отряд из 12 человек сопровождает вожатый. Как отмечают организаторы, благодаря такому формату работы дети много общаются, а это решает вопрос с социализацией и коммуникацией со сверстниками.

Здесь дети участвуют в кулинарных мастер-классах, тренингах по самопрезентации, раскрепощению, занимаются рисованием и играют в мафию.

Стоимость смены (5 дней) – 4000 рублей.

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«Династия»

В этом онлайн-лагере dinastyclub.ru предлагают полноценную занятость для детей, родители которых работают. Здесь ждут малышей от 6 до 10 лет. Занятия проходят по будням – с 9:30 до 18:30 часов.

В течение дня выполняют веселые задания: делают зарядку, играют в подвижные и настольные игры, участвуют в творческих и кулинарных мастер-классах, проходят квесты и в режиме онлайн путешествуют по разным странам.

Кроме того, для ребят придумали марафон «Полезных дел», во время которого малыши учатся помогать родителям по дому и планировать свой день. При этом, как отмечают организаторы, реальный онлайн занимает только 4 часа, остальное время дети выполняют задания вне компьютера.

Стоимость смены (5 дней) – 4000 рублей.

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Языковые

The Robinsons

Языковой лагерь vlagere.ruрассчитан на детей от 7 до 12 лет. Организаторы предлагают малышам окунуться в загадочный мир Робинзона Крузо – очутиться на острове посреди океана и стать частью племени Тумба-Юмба.

В течение дня ребенок выходит на связь со своим племенем трижды, чтобы получить задания, поиграть или подвигаться. Занятия по английскому языку проходят в игровой форме. Участников ждут проектные задания, развлекательные мероприятия, игры и физическая активность.

После регистрации каждый ребенок получает посылку-сюрприз от Робинзона Крузо, в которой содержатся необходимые мелочи для выживания в онлайн-племени!

Стоимость полной смены (2 недели) – 9000 рублей.

Половина смены (1 неделя) – 5000 рублей.

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Enjoy Camp

В языковом лагере Enjoy Camp enjoy-camp.ru предлагают занятия английским с носителями языка в комбинации с играми и мастер-классами. Здесь обещают не только занять детей, но и научить их не стесняться говорить на другом языке.

Занятия в группах распределяются по уровню знаний. В программе интерактивное общение на актуальные темы: экология, гаджеты, отношения с семьей и друзьями, а также вечерние огоньки и душевные посиделки с гитарой.

Стоимость смены (5 дней) – 3990 рублей.

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IT-лагеря

Компьютерная академия «Шаг»

Онлайн-смену посвятили любимой игре школьников – Minecraft. На занятиях детей обучают создавать 3D скины персонажей, делать сайты и разрабатывать промо-ролики.

В лагерь msk.itstep.org приглашают школьников от 9 до 13 лет. Для занятий потребуется компьютер или ноутбук с выходом в интернет, наушники с микрофоном (либо колонки+микрофон) и веб-камера.

Даты смен:

с 8 по 12 июня;

с 15 по 19 июня;

с 22 по 26 июня.

Стоимость смены (5 дней): – 8900 рублей.

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Future

В онлайн-лагере Future future-it.ru обещают организовать для детей не скучные дистанционные занятия, а увлекательное путешествие в мир IT-технологий. Участников ждут 5 тематических отрядов: «Мир анимации», «Топовые скиллы», «Геймдэв на Python», «Я стану звездой «ТикТока».

Здесь дети будут создавать мультфильмы, крутые презентации в PowerPoint, учиться работать с приложением «ТикТок», а также знакомиться с визуальным языком программирования Scratch и текстовом – Python.

Даты смен:

с 15 по 19 июня;

с 22 по 26 июня;

с 29 по 3 июля;

с 6 по 10 июля.

Стоимость смены (5 дней) – 3000 рублей.