РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Подрядная организация приступила к работам по окосу травы на придомовых территориях по четырем улицам в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Летом сотрудники подрядной организации МУП «СЕЗ» активно работают на придомовых территориях: стригут траву, обрезают разросшиеся ветви кустарника. Окашивают траву и вокруг детских игровых площадок. В понедельник такая работа производится на придомовых территориях многоквартирных домов по улицам Заводской, Театральной, Южный поселок, проспекту 50 лет Октября», - говорится в сообщении.

Данные обязанности выполняются подрядчиком уже во второй раз с наступлением весенне-летнего сезона.