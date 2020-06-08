РИАМО - 8 июн. Для принятия участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в электронном формате записались более 134 тысяч москвичей, сообщил в понедельник заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«На сегодняшний день записалось на электронное голосование 134 086 человек. <...> Вот эта цифра за два дня записи она свидетельствует о модности этого голосования», - рассказал Венедиктов в ходе заседания Общественной палаты Москвы по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Венедиктов также добавил, что многие люди по-прежнему боятся идти на стационарные участки и планируют отдать свой голос удаленно.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.

Голосование по изменениям к Конституции страны пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков.

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