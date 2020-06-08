РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 июн. Почти 350 волонтеров Балашихи добровольно помогают одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям и самоизолированным в период пандемии коронавируса, доставляя продукты и лекарства, а также губернаторские наборы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 18 марта на базе Общественной палаты Балашихи создан отряд добровольцев для покупки медикаментов и товаров первой необходимости одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям и самоизолированным в период пандемии коронавируса.

«На площадке Общественной палаты мы сформировали отряд из 21 человека. Сначала просто покупали продукты питания и развозили лекарства бабушкам и дедушкам. А 22 марта получили первую партию губернаторских продовольственных наборов, и тогда к нам подключилось сообщество «Балашиха. Подвезем», городское хуторское казачье общество, спортсмены, байкеры клуба «Ночные волки» и просто неравнодушные жители», – сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что тогда все собрались в КДЦ «Подмосковные вечера» и развезли первую партию наборов. Потом стали это делать в ежедневном режиме. Сейчас в штабе 346 волонтеров, каждый день работает 35-40 человек, самое большое количество единовременно вышедших волонтеров – 75.

«Волонтеры работают по 2-3 часа в день. В среднем развозят по 200-300 коробок с продуктовыми наборами от губернатора региона Андрея Воробьева. С марта отряд добровольцев доставил жителям Балашихи более 10 тысяч продовольственных наборов», – подчеркнула Жарова.

С 22 марта по 15 июня по распоряжению губернатора продуктовые наборы доставляют малообеспеченным семьям и одиноко проживающим пенсионерам старше 60 лет, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также самоизолированным из-за коронавируса гражданам.