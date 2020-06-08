РИАМО - 8 июн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что прирост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве ниже средних показателей по России, в данный момент он составляет 1%, сообщает РИА Новости.

Мишустин рассказал об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«От региона к региону ситуация разная. <…> В Москве же, которая раньше всех столкнулась с проблемой, <…> прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%», — сказал Мишустин.

За минувшие сутки на территории Москвы выявили 2001 новый случай инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в городе зафиксировали 197 018 случаев.

Режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. Гражданам необходимо носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.