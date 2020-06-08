РИАМО - 8 июн. В День социального работника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников социальных учреждений с профессиональным праздником и поблагодарил их за ответственную работу.
В понедельник в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.
«В День социального работника – поздравляю тех, кто посвятил себя важному и нужному делу! Спасибо, что в это непростое время вы с такой ответственностью и самоотдачей помогаете тем, кто в этом больше всего нуждается», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.
Он добавил, что в социальной службе в регионе на сегодняшний день работает порядка 20 тысяч человек.
Губернатор пожелал всем социальным работникам здоровья, энергии и удачи в добрых делах.
«Пусть каждый чувствует вашу теплоту и внимание», — заключил он.
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День – в День социального работника – поздравляю тех, кто посвятил себя важному и нужному делу! В социальной службе у нас работает порядка 20 тысяч человек. Спасибо, что в это непростое время вы с такой ответственностью и самоотдачей помогаете тем, кто в этом больше всего нуждается. Желаю каждому из вас здоровья, энергии и удачи в добрых делах, пусть каждый чувствует вашу теплоту и внимание. А мы, как и прежде, будем всегда рядом. ⠀ #мырядом
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