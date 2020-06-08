РИАМО - 8 июн. В День социального работника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников социальных учреждений с профессиональным праздником и поблагодарил их за ответственную работу.

В понедельник в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.

«В День социального работника – поздравляю тех, кто посвятил себя важному и нужному делу! Спасибо, что в это непростое время вы с такой ответственностью и самоотдачей помогаете тем, кто в этом больше всего нуждается», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в социальной службе в регионе на сегодняшний день работает порядка 20 тысяч человек.

Губернатор пожелал всем социальным работникам здоровья, энергии и удачи в добрых делах.

«Пусть каждый чувствует вашу теплоту и внимание», — заключил он.