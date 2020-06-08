РИАМО – 8 июн. Отправляясь на дачу, жители Московского региона могут купить все необходимое в МПР – магазинах постоянных распродаж.

Дача – это активный отдых на свежем воздухе вдали от шумных соседей и других городских раздражителей. Однако зачастую в поселках и деревнях не хватает магазинов. А те, что открыты сейчас, не радуют ассортиментом. В таком случае на помощь дачникам приходят магазины постоянных распродаж.

На данный момент открыто 117 МПР в более чем 80 городах России, расположенных в 48 регионах – от Крыма до Магадана. С каждым месяцем МПР становится все больше – покупателей привлекают низкие цены, обширный ассортимент и удобное месторасположение магазинов.

Здесь в одном месте можно найти новые инструменты и посуду, игрушки для детей, мангал для шашлыков с друзьями – все необходимое для дачи по приятным ценам. Магазины постоянных распродаж всегда открыты и ждут посетителей.