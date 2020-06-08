РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Работы по ремонту асфальтового покрытия на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск Подольска завершили на 95%, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. На улице Симферопольской завершаются работы по ремонту асфальтового покрытия и уширению проезжей части до двух полос. Работы на дорожном полотне выполнены на 95%», - говорится в сообщении.

На текущей неделе будет завезен плодородный грунт, заасфальтированы обустроенные подходы к Симферопольской аллее.