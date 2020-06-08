РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие в серии онлайн-забегов на портале «Живу спортом», они стартуют с 13 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 13 июня, на портале «Живу спортом» стартует серия онлайн-забегов. Всем желающим на выбор будет предложено две дистанции различной протяженности: 5, 7 и 10 километров. Участие в забеге бесплатное, однако для того, чтобы результат был зафиксирован, необходимо выполнить несколько условий: каждому участнику нужно завести учетную запись на сайте живуспортом.рф, а также загрузить на свой смартфон приложение Strava, с помощью которого будут записаны дистанция и время пробежки», - говорится в сообщении.

Спортсмену также будет необходимо пробежать дополнительные 100-400 метров дистанции для того, чтобы избежать технических ошибок. После пробежки результаты в приложении должны быть синхронизированы с учетной записью «Живу спортом». От участников требуется соблюдение социальной дистанции, если бегают не члены одной семьи и не проживающие совместно люди, и наличие защитной маски, если маршрут пробежки пересекает места массового скопления людей.

Принимать участие можно неограниченное количество раз, для пробежек подходит любая локация. Каждая завершенная пробежка приносит призовые баллы в копилку пользователя. Победители и призеры будут определены по сумме призовых баллов, а также награждены на одном из мероприятий «Живу спортом» в конце текущего бегового сезона.

«Многие спортсмены - как профессионалы, так и любители - с нетерпением ждали возможности снова полноценно заниматься на открытом воздухе. С 1 июня в Московской области у них есть эта возможность, причем бегать и заниматься другими видами спорта можно без ограничения по времени. «Живу спортом» идет дальше и организует онлайн-забег, который позволит совместить укрепляющие здоровье пробежки на улице с возможностью завоевать звание победителя», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.