РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Полицейские Балашихи на улице Ленина задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда у местного жителя, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В понедельник в социальных сетях один из жителей округа разместил фотографию с участием сотрудников полиции Балашихи, которые накануне вечером производили задержание мужчины.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» вечером 7 июня на улице Ленина в Балашихе проводились оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых по подозрению в краже велосипеда у местного жителя был задержан мужчина», - сказала сотрудница.

Она добавила, что задержание проводилось в порядке статей №№144-145 УПК РФ «Проведение проверки по заявлению лица на предмет выявления признаков преступлений». По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении и избрана мера пресечения.