РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. Сотрудники отдела благоустройства территориального управления «Федоскино» Мытищ доставили питьевую воду к домам жителей деревни Шолохово, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

Сотрудники отдела благоустройства ТУ «Федоскино» продолжают ликвидировать последствия ливней.

«Жители деревни Шолохово пожаловались на плохое качество воды в колодцах. Наши сотрудники провели откачку так называемой «верховодки» из колодцев у домов №№3 и 30 для того, чтобы обеспечить поступление чистой воды. А также своими силами организовали доставку питьевой воды к домам жителей. Воду предоставил ВЗУ «Марфино» («Водоканал-Мытищи»)», - говорится в сообщении.

Общая площадь сельских территорий городского округа Мытищи, подведомственных МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19 038 гектаров, в границах которых находятся 44 населенных пункта.