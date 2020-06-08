РИАМО - 8 июн. Россия открывает границы для выезда граждан за границу на работу и учебу, а также лечение и уход за родственниками, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

По словам премьера, соответствующие указы уже подписаны.

За весь период эпидемии в РФ зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования, скончался 5 971 пациент, вылечились 230 688 человек.

Во всем мире в данный момент из-за коронавируса отменена большая часть как международных, так и внутренних рейсов авиакомпаний.

Государственные границы РФ закрыты с 30 марта, исключения действуют только в отношении дипломатов, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.