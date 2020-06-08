РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июн. В Домодедове за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе зафиксировано 1168 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией

«Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1168 (+14)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 44983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 578 заболевших. Выздоровел и выписался 12031 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение масок в общественных местах.