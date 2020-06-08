РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В подмосковных Люберцах произошел пожар в одноэтажном строении, там обнаружили обгоревшие фрагменты тела человека, сообщил заместитель начальника пожарной охраны Люберецкого гарнизона Андрей Галошин.

«За прошедшую неделю произошло 7 пожаров, из них 4 пожара в квартирах, один пожар в шиномонтаже - сгорели две машины, один пожар в одноэтажном строении, где были обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. По прибытию пожарных подразделений было тление одноэтажного строения. На данный момент отдел дознания выясняет причины случившегося», - сказал Галошин.

Он отметил, что в поселке Малаховка было загорание кровли производственного здания, пострадавших нет.