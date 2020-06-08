РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 47 новых случаев Covid-19, общее число зафиксированных в округе случаев составляет 2305, сообщает областной штаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки выявлен 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего в Московской области зафиксировано 44983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 578 заболевших. Выздоровел и выписался 12031 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2305», - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 июня в горокруге насчитывалось 2258 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.