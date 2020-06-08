РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в муниципалитете составляет 1359 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 751 новый случай заражения Covid-19.

«С начала пандемии в Московской области зарегистрировали 44983 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 12031 человека выписали домой из стационаров, 578 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1359 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

Жители региона должны соблюдать самоизоляцию. В общественных местах необходимо носить маски. В Московской области уже открылись парки для прогулок, но в них остаются закрытыми спортивные и детские площадки, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.