РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 8 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе 1474 случая заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 751 новый случай коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 44983 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 578 заболевших. Выздоровел и выписался 12031 человек. В городском округе Мытищи выявили 1474 случаев коронавируса», - говорится в сообщении.

7 июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа составляло 1466.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение масок в общественных местах.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.