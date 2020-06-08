РИАМО - 8 июн. Около 1670 парикмахерских, салонов красоты и студий ногтевого дизайна в Подмосковье подали заявки на возобновление работы, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Бань в Подмосковье более 800, но заявок подано всего около 100, работа по этим объектам активизировалась и им рассылается вся необходимая информация», - сказал Разин.

В Подмосковье постепенно снимают ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Так, с 3 июня могут вернуться к работе салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, бани и душевые площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом с улицы. Работать организации должны в соответствии с отраслевым стандартом.

Обслуживание в заведениях должно осуществляться по предварительной записи с соблюдением как минимум 20-минутного интервала между посетителями. В помещениях следует носить маски и соблюдать дистанцию как минимум в 1,5 метра от других людей.

Посещение бань и саун разрешается организовать из расчета 5 квадратных метров в зоне отдыха на одного посетителя. Купели и бассейны под запретом. Напитки и продукты можно купить только в заводской упаковке.

Салоны красоты, парикмахерские и бани должны прислать уведомления о начале работы в подмосковный Минсельхозпрод. Соблюдение санитарных норм в заведениях отслеживается.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

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