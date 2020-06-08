РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов в День социального работника вручил сотрудникам управления социальной защиты населения благодарственные письма.

«Вручил благодарственные письма Совета депутатов всему коллективу и лучшим сотрудникам управления. В этот непростой период из-за пандемии социальные работники тоже находятся на передовой и обеспечивают государственную помощь каждому, кто в ней нуждается», - написал Попов в своем Instagram-аккаунте.

Он поблагодарил коллектив за терпение и трудолюбие, а также пожелал здоровья, счастья, благополучия и всех благ.

День социального работника - профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения, он отмечается в России ежегодно 8 июня.