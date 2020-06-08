РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Новый аптечный пункт заработал в поселке МИС Подольска по просьбе жителей, в нем представлено свыше тысячи наименований лекарственных средств, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник в поселке МИС начал свою работу новый аптечный пункт «Мособлмедсервис». Он организован по многочисленным просьбам жителей поселка. Аптечный пункт состоит из торгового зала и помещения для фасовки и хранения медикаментов. В ассортименте для жителей округа представлены различные лекарственные препараты отечественного и импортного производства», - говорится в сообщении.

Как пояснила начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина, жители поселка МИС не раз обращались в администрацию округа с просьбой организовать новый аптечный пункт, так как старый давно закрылся. Теперь они смогут приобрести необходимые лекарства в шаговой доступности.

Аптечный пункт находится по адресу: поселок МИС, дом №9 и работает по будням с 8:00 до 14:00. В ассортименте представлено более одной тысячи наименований лекарств. Также в нем будут обслуживать федеральных и региональных льготников.