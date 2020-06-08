РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю произошло одно убийство, труп обнаружили в подвале дома, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Убийство произошло на улице Московской в подвале дома №15. У нас это не первый труп, хотелось бы попросить УК еще раз проверить закрытие подвалов», - сказал Романцев.

Глава городского округа Владимир Ружицкий поручил своему заместителю Василию Власову взять ситуацию на контроль.

«Необходимо сделать ревизию всего жилого фонда, проверить закрытие всех чердаков и подвалов, это должно быть под контролем», - подчеркнул Ружицкий.