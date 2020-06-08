РИАМО - 8 июн. Текущий понедельник может стать самым теплым днем в Москве и Подмосковье с начала 2020 года, синоптики ожидают 29-градусную жару, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Он пояснил, что вечером будут опубликованы результаты измерений температуры. Они покажут, стал ли понедельник самым жарким днем с начала года.
По прогнозу синоптиков, в понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы.
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