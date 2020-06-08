РИАМО - 8 июн. Текущий понедельник может стать самым теплым днем в Москве и Подмосковье с начала 2020 года, синоптики ожидают 29-градусную жару, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Вчера было 27,7 градуса. Сегодня мы ожидаем от плюс 27 до плюс 29 градусов, но нужно дождаться вечера», - сказал Синенков.

Он пояснил, что вечером будут опубликованы результаты измерений температуры. Они покажут, стал ли понедельник самым жарким днем с начала года.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы.