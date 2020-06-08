РИАМО - 8 июн. В городском округе Подольск выявили 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

За сутки в округе Королеве зафиксировали 51 новый случай коронавируса, в Красногорске – 47, в Пушкинском округе – 29, в Клину – 28, в Ленинском округе – 27, в Орехово-Зуевском округе – 26, в Луховицах – 24, в Павловском Посаде – 22, в Раменском и Воскресенске – по 20, в Серпухове и Химках – по 19, в Коломне – 18, в Электростали – 17, в Долгопрудном и Шатуре – по 16, в Балашихе и Одинцове – по 15 случаев.

В округах Домодедово и Жуковский выявили за сутки по 14 случаев, в Лотошине – 13, в Лыткарине – 12, в Чехове – 11, в Богородском, Наро-Фоминском, Рузском округах и Щелкове – по 10, в Противне – девять, в Дзержинском, Мытищах и Ступине – по восемь, в Дмитровском округе, Егорьевске, Солнечногорске и Талдоме – по семь.

За сутки в Лобне и Озерах выявили по шесть случаев коронавируса, в Волоколамском округе, Дубне и Зарайске – по пять, в Лосино-Петровском, Шаховской и Фрязине – по четыре, в Кашире, Можайске, Сергиево-Посадском округе, Серебряных Прудах и Электрогорске – по три, в Ивантеевке и Реутове – по два, в Бронницах, Котельниках и Краснознаменске – по одному.

В стационарах региона проходят лечение не только жители Подмосковья, но и москвичи, иностранцы и жители других регионов России. За весь период пандемии было выявлено 3,5 тысячи случаев заражения Covid-19 у граждан, которые постоянно не проживают на территории Московской области.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, также информацию об инфекции можно узнать на сайте.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.