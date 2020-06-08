РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В полицию Люберец за минувшую неделю поступило 1,7 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1,7 тысячи обращений жителей в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 34 уголовных дела, 30 из них раскрыто», - сказал Романцев.

Он отметил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 134 ДТП, 20 из них с пострадавшими.