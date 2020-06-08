РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» Балашихи в преддверии Дня России пригласил жителей округа присоединиться к флешмобу «Мы - Россияне», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Флешмоб «Мы - Россияне» в социальной сети Instagram запустил КДЦ «Подмосковные вечера» в Балашихе ко Дню России. Чтобы принять в нем участие, нужно выложить фото с флагом РФ или аквагримом-триколором на своих страницах в Instagram, отметить хештеги #МыРоссия #МыВместе #ЯЛюблюТебяЖизнь #МыРоссияне2020 и @kdc_podmoskovniye_vechera», - говорится в сообщении.

День России отмечается ежегодно 12 июня. До 2002 года праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране.