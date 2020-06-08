РИАМО - 8 июн. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что прием документов в вузы Подмосковья будет проходить с 20 июня дистанционно, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье шесть областных вузов: МГОУ, ГГТУ в Орехово-Зуевском округе, ГГТУ в Коломенском округе, Технологический университет в городе Королев, университет «Дубна» и АСОУ.

«Для подачи документов в эти вузы электронная подпись не нужна!» — отмечается в материале.

Нужно будет загрузить скан документа со своей подписью. Дополнительную информацию о приеме можно найти на сайте вуза в разделе «Абитуриенту».

Электронная подпись понадобится для поступления в некоторые федеральные вузы, потому что подача документов в них будет осуществляться через портал госуслуг. О порядке проведения приемной кампании нужно уточнить на сайте высшего учебного учреждения.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.