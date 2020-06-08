РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. МФЦ подмосковных Люберец принимает заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту фактического нахождения, сообщается в Instagram-аккаунте МУ «Люберецкий МФЦ».

«С 5 по 21 июня в отделах МФЦ Московской области, в том числе Люберец, можно подать заявку на участие в голосовании по поправкам в Конституцию по месту фактического нахождения», - говорится в сообщении.

МУ «Люберецкий МФЦ» находится по адресу: улица Звуковая, дом №3.