РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. Отделения МФЦ городского округа Мытищи будут закрыты для посещения 12 июня в связи с празднованием Дня России, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«11 июня МФЦ работает до 19:00, 12 июня - праздничный нерабочий день, 13 июня и 14 июня МФЦ работает с 08:00 до 20:00. Перерывы на санитарную обработку: с 11:45 до 12:30 и с 16:15 до 17:00», - говорится в сообщении.

Прием и выдача документов осуществляются только по записи в филиалах МФЦ по адресам: улица Карла Маркса, дом №4 и улица Мира, строение №52/2.