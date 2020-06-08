РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 июн. Новый сезонный межмуниципальный маршрут общественного транспорта №31 Балашиха-2 – Новский квартал запустили в Балашихе, он начал свою работу 6 июня, сообщается на сайте администрации городского округа.

Данный сезонный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам начал свою работу в связи с отменой запрета на посещение кладбищ в Московской области, который был введен в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и в целях обеспечения транспортной доступности кладбища «Новское».

«Указанный маршрут обслуживает АО «Мострансавто» согласно контракту с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. 6 и 7 июня на маршруте №31 работал один автобус малого класса в соответствии с приложенным расписанием движения автобусов», – говорится в сообщении.

Путь следования маршрута: улица Объединения – улица Свердлова – улица Спортивная – улица Крупешина – улица Советская – автодорога М-7 «Волга» (Москва – Нижний Новгород) – Новское шоссе (кладбище «Новское»).

Время работы маршрута – с 09:05 до 15:25. Отправление от остановочного пункта «Улица Объединения»: 09:05, 11:25, 13:40. Отправление от остановочного пункта «Кладбище»: 10:20, 12:30, 14:45.

Дополнительную информацию по работе маршрута №31 Балашиха-2 – Новский квартал можно получить в отделе транспорта и связи управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи по телефону: 8(495)524-14-37, а также в Автоколонне №1377 Филиале АО «Мострансавто» по телефону диспетчерской службы: 8(495)521-38-41.