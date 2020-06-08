РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» помогли приобрести лекарства двум больным женщинам, одна из которых не может оформить инвалидность, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

«Двум нашим подопечным оказана денежная помощь. Мы неоднократно писали о тяжелом положении Галины, которая не может получить паспорт и оформить инвалидность. Появилась надежда на решение вопроса, а пока добрые люди помогают лекарствами, продуктами, предоставляют кров», – говорится в сообщении.

Другая подопечная нуждается в постоянном приеме лекарств.

«У ее мамы из-за перебоев в работе и необходимости оплачивать съемное жилье часто не хватает средств на их покупку. Снова помогли с приобретением необходимых препаратов», – отмечается в материале.

Подопечные поблагодарили жертвователей движения, которые помогают нуждающимся.