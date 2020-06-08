РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

«Уважаемые работники социальной сферы! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Ваш неустанный труд востребован и необходим обществу. Благодаря вашей кропотливой работе растет авторитет службы социальной защиты населения», - написал Азаров.

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Он добавил, что от уровня квалификации социальных работников и их компетентности зависит своевременность получения жителями льгот и социальных гарантий, качество и доступность социального обслуживания.

«Благодаря вам наши ветераны, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную помощь. Вас всегда будут отличать высокий профессионализм, самоотверженность и выдержка. Здесь нет места черствости и равнодушию. Умение понять каждого человека, терпеливо его выслушать и помочь – незаменимые качества вашей профессии», - отметил Азаров.

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По его словам, в последнее время соцработники трудятся в довольно сложных и напряженных условиях пандемии, которые требуют от них большой профессиональной отдачи, моральных и физических усилий.

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«Сердечно благодарю всех социальных работников за труд, преданность своему делу, желание и умение работать. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам социальных служб за вклад в развитие соцсферы, а нынешним специалистам отрасли выражаем признательность за ежедневную добросовестную работу, верность выбранному делу. Пусть ваши трудолюбие, душевное тепло и дальше служат людям и помогают преодолевать жизненные трудности, вселяя веру и уверенность в завтрашнем дне! Благополучия вашим семьям, здоровья близким и улыбок от подопечных!» - добавил глава.



