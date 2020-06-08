РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Коммунальщики подмосковного Подольска приступили к обработке спецсредством памятника Ленину на одноименной площади, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник памятник Ленину на площади Ленина в Подольске проходит обработку специальным средством для базового ухода за гранитными и прочими поверхностями. Работы осуществляет МБУ «Подольский комбинат благоустройства», - говорится в сообщении.

Памятник Ленину на центральной площади Подольска был открыт 29 октября 1958 года. Авторы памятника - скульптор Заир Азгур и архитектор Леонид Земсков. Создатель первого в мировой истории социалистического государства был в Подольске дважды в 1900 году, навещая родных, которые жили там с 1898 по 1901 годы.