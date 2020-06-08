РИАМО - 8 июн. Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев скончался в понедельник, сообщается в Telegram-канале рабочей группы по ситуации с Covid-19 при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

«От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев», — говорится в сообщении.

Храм расположен в центре столицы на улице Большая Полянка и относится к Москворецкому Благочинию Москвы.

За последние сутки в городе выявили 2001 новый случай коронавируса. Общее число случаев за весь период пандемии достигло 197 018.

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8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.