РИАМО - 8 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовы к открытию летнего туристического сезона, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Россия готова постепенно открывать туристический сезон. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, в стране нужно будет заняться системным развитием туротрасли, так как ее потенциал крайне высок в текущей ситуации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что россиянам не придется носить маски на пляже, но нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

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8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.