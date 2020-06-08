РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В понедельник Красковский культурный центр приглашает жителей на онлайн-мероприятия, сотрудники для деток подготовили онлайн-зарядку, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 состоится видео-мастер-класс по утренней зарядке для детей, в 15:00 «Песня всегда в сердце» - вокальный онлайн-марафон», - говорится в сообщении.

В 19:00 пройдет онлайн-игра. Все онлайн-мероприятия покажут в соцсетях ККЦ.