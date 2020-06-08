РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Пробка длиной около 3 километров образовалась в центре подмосковного Подольска в понедельник днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 11:20 в центре Подольска образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от поворота на Овражный тупик на проспекте Ленина до автобусной остановки «Автоколонна №1127» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

Также движение затруднено на автотрассе А-107 и улицах Кирова, Индустриальной, Высотной и других.