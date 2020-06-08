РИАМО - 8 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил социальных работников Подмосковья с профессиональным праздником, он пожелал им здоровья и успехов в работе.

В понедельник в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.

«Профессиональный праздник отмечают социальные работники, специалисты, посвятившие себя доброму и благородному делу — работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке», — написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, эта работа требует особых личностных и профессиональных качеств — чуткости и сострадания.

«Для многих из вас быть рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, — это веление души. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго!» — сказал Брынцалов.