РИАМО – 8 июн. В Роспотребнадзоре пояснили, какие существуют виды анализов на коронавирус в РФ, одним из таких тестов является «молекулярная диагностика», сообщает Газета.ru.

Всего существует три вида исследований на установление коронавирусной инфекции у человека.

«Молекулярная диагностика» <…> проводится контактным людям или тем, у кого есть симптомы ОРВИ. У человека берут мазок из носа и ротоглотки. Результат покажет, инфицирован ли человек на момент проведения тестирования», – говорится в сообщении.

Следующий тест – это «анализ на антитела (IgM и IgG)», в рамках которого берут капиллярную или венозную кровь. Любой желающий может пройти тест и узнать о наличии в организме иммунных клеток в результате контакта с вирусом. Результаты могут помочь определить наличие антител у конкретного человека, а также оценить число переболевших в различных группах населения РФ.

Последний тест – это «анализ на вирусные антигены». Он позволяет выявить антигены в мазке из носа. Отсутствие вирусных антигенов означает отсутствие у человека инфекции. Однако, как и в других тестах, результат будет актуален только на момент сдачи анализа. Результат не гарантирует, что человек не мог заразиться позже. Тест можно сдать на приеме у врача.

За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от Covid-19 3957 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 230 688 человек.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.