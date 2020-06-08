РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Представители администрации Подольска проверили более 50 субъектов потребительского рынка округа и выявили посетителей без масок и отсутствие разметки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска 7 июня провели рейд по исполнению субъектами потребительского рынка требований эпидбезопасности. Проверка проводилась в организациях сферы услуг, общественного питания, розничной торговли, нестационарных торговых объектах.

«Всего было проверено более 50 субъектов, в некоторых выявлены нарушения – отсутствует разметка, памятки потребителям, посетители без масок, продавцы без СИЗ (средств индивидуальной защиты - ред.). Два объекта общественного питания осуществляли допуск посетителей в помещение. Некоторые нарушения устранены на месте, по остальным — сведения будут направлены в надзорные органы для принятия мер административного воздействия», - говорится в сообщении.

Также в ходе мониторинга разъяснялись требования стандартов, проверяли и наличие уведомлений о готовности к возобновлению деятельности.