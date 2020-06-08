РИАМО - 8 июн. Продолжается расследование стрельбы на юго-западе Москвы, при обыске в квартире мужчины, открывшего огонь по прохожим, нашли ноотропное средство и бутылки из-под алкогольных напитков, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Мужчина стрелял из окна жилого дома по улице Строителей. Он ранил двух прохожих, при задержании оказал сопротивление силовикам, в результате чего им пришлось применить оружие. Стрелок получил ранение и был госпитализирован, спасти его не удалось.

«По данным следствия, вечером 7 июня 2020 года мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, расположенной на улице Строителей в городе Москве. В результате его действий были ранены двое граждан. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, женщина осмотрена и отпущена домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказала Иванова.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ «Покушение на убийство» и 213 УК РФ «Хулиганство», а также статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

По ее словам, во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, обнаружено ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков.

В настоящий момент решается вопрос о назначении ряда необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической. Следователи опрашивают соседей и знакомых подозреваемого, а также устанавливают родственников.

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