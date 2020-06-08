РИАМО - 8 июн. В Московской области за прошедшие сутки выявили еще 751 случай коронавируса, всего за период пандемии в регионе зафиксировали почти 45 тысяч случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 44 983 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

За время пандемии скончались 578 человек. Выздоровел и выписался 12 031 пациент.

В России за сутки зафиксировали 8 985 случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. Умерло 112 пациентов. Выздоровело 3 957 человек.

За весь период эпидемии в РФ зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования, скончались 5 971 пациент, вылечились 230 688 человек.

В Подмосковье постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Уже работают предприятия и стройки, МФЦ, автосалоны, открыты парки для прогулок. Отменены цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но всем жителям обязательно нужно носить маски в общественных местах и на транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье ежедневно делают свыше 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.