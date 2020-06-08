РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июн. В Домодедове 13 июня пройдет первый показ фильма в автокинотеатре на парковке перед ТРЦ «Торговый квартал», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Автокинотеатр откроется на бесплатной парковке перед ТРЦ «Торговый квартал». Просмотр фильмов также будет бесплатным. На месте автомобилисты смогут настроиться на FM-волну, что обеспечит качественный звук в автомобиле.

«Работа автокинотеатра запланирована на все выходные дни июня. Первый показ 13 июня в 21:45. Драма «Две женщины». В основе фильма — пьеса русского классика И. С. Тургенева «Месяц в деревне». Режиссер — Вера Глаголева. В главных ролях: Рэйф Файнс, Анна Астраханцева и Александр Балуев», - говорится в сообщении.

ТРЦ «Торговый квартал» расположен по адресу: город Домодедово, Каширское шоссе, дом 3А.