РИАМО - 8 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и высоко оценил их работу во время пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Восьмого июня в России отмечают День социального работника. В своем поздравлении Собянин отметил, что во время пандемии на соцработников легла огромная нагрузка и ответственность, они стали главной опорой и единственной нитью, которая связывала пожилых и больных москвичей с внешним миром.

«Социальные службы взяли под свою опеку москвичей в возрасте старше 65 лет и хронически больных граждан, вынужденных соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. Доставляя лекарства и продукты, гуляя с собаками, оказывая другую необходимую помощь, вы и волонтеры стали для многих людей главной и порой единственной нитью, связывающей их с внешним миром», - подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил соцработников за профессионализм, чуткость, отзывчивость и заботу, а также за высокие стандарты работы.

Кроме того, Собянин пожелал соцработникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

От имени депутатов Московской городской думы столичных соцработников поздравил спикер городского парламента Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что благодаря социальным работникам в Москве создана эффективная система соцпомощи, а также успешно реализуется уникальный проект «Мой социальный помощник».

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.