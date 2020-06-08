РИАМО - 8 июн. В Москве за прошедшие сутки выявили 2001 случай заражения коронавирусом, более 80% из них — у людей младше 65 лет, в том числе 6% — у детей, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Среди новых заболевших 44,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% — от 46 до 65 лет. Еще 11% — люди от 66 до 79 лет, 5,2% – старше 80 лет», — отмечается в материале.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.