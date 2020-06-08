РИАМО – 8 июн. Специалисты Роскачества напомнили, что получить высокий балл на ЕГЭ можно только с помощью честной и усердной подготовки, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Роскачестве обратили внимание на то, что нужно избегать сайты, которые предлагают материалы экзаменов и «правильные ответы» за деньги.

«При этом специалисты Рособрнадзора не нашли утечки в ходе мониторинга сайтов, предлагающих задания по подготовке к ЕГЭ», — говорится в сообщении.

В этом году основная сдача ЕГЭ начнется 3 июля. Между тем, сдавать экзамены будут только те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в вузы. Вторая волна ЕГЭ запланирована на 3-8 августа